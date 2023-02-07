شاهد.. آخر المستجدات في زلزال تركيا

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الإخبارية من مطار إسطنبول، إن عدد ضحايا زلزال تركيا مشرح للازدياد، نظرا لاستمرار الجهود من أجل انتشال الضحايا من تحت الركام.

وأضاف، أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل جهودها من أجل انتشال الضحايا والعثور على ناجين تحت الأنقاض.

وأشار مراسل قناة العالم، أن هناك عددا من المتطوعين يتوافدون إلى مطار إسطنبول من أجل مساعدة تركيا في الحدث الأليم.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا ومحافظات شمال وغرب سوريا الى نحو خمسة آلاف قتيل وأربعة وعشرين ألف جريح.