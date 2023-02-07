زلزال سوريا.. تكثيف عمليات الانقاذ في حماة + فيديو

العالم - مراسلون

وأضاف، أن فرق الانقاذ اليوم الثلاثاء كثفت من جهودها في عمليات البحث عن الناجين وانتشال الضحايا من تحت الركام في محافظة حماة.

وأشار مراسل قناة العالم، إلى أن قوافل المساعدات لإغاثة الناجين من الزلزال بدأت الوصول إلى محافظة حماة.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 1448 إصابة و769 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، ريف إدلب، طرطوس.

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