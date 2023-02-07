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فيما الرصد الزلزالي يحدد 5 مناطق عراقية معرضة لهزات ارضية..

ارتال الحشد الشعبي تواصل دخولها المنافذ الحدودية مع سوريا

ارتال الحشد الشعبي تواصل دخولها المنافذ الحدودية مع سوريا
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق ان ارتال الحشد الشعبي تواصل دخولها المنافذ الحدودية العراقية السورية.

العالم - العراق

وأوضح الزميل نفيد بهروز ان دخول ارتال الحشد الشعبي يتواصل من المنافذ الحدودية العراقية صوب مدن شمال سوريا للمشاركة في عمليات انقاذ المواطنين من تحت الانقاض وانتشال الجثث جراء كارثة الزلزال.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد دعا في وقت سابق من يوم امس الاثنين، المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية العراقية للتحرك السريع وتقديم أقصى جهود الإغاثة والإنقاذ لسوريا وتركيا.

كما افاد الزميل بهروز ان الرصد الزلزالي في العراق حدد خمس مناطق معرضة لهزات أرضية لوقوعها على الخط الزلزالي هي السليمانية وواسط وخانقين وديالى وميسان.

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فيما الرصد الزلزالي يحدد 5 مناطق عراقية معرضة لهزات ارضية.. ارتال الحشد الشعبي تواصل دخولها المنافذ الحدودية مع سوريا

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