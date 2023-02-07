ارتال الحشد الشعبي تواصل دخولها المنافذ الحدودية مع سوريا

العالم - العراق

وأوضح الزميل نفيد بهروز ان دخول ارتال الحشد الشعبي يتواصل من المنافذ الحدودية العراقية صوب مدن شمال سوريا للمشاركة في عمليات انقاذ المواطنين من تحت الانقاض وانتشال الجثث جراء كارثة الزلزال.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد دعا في وقت سابق من يوم امس الاثنين، المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية العراقية للتحرك السريع وتقديم أقصى جهود الإغاثة والإنقاذ لسوريا وتركيا.

كما افاد الزميل بهروز ان الرصد الزلزالي في العراق حدد خمس مناطق معرضة لهزات أرضية لوقوعها على الخط الزلزالي هي السليمانية وواسط وخانقين وديالى وميسان.