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شاهد .. الجيش الايراني يكشف عن احدى قواعده الجوية السرية

شاهد .. الجيش الايراني يكشف عن احدى قواعده الجوية السرية
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشفت القوة الجوية للجيش الايراني، اليوم الثلاثاء عن قاعدة "النسر 44" السرية التي تقع تحت الارض وفي عمق الجبال وذلك بحضور ريس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وكبار مسؤولي القوة الجوية.

العالم - ايران

مواصفات قاعدة النسر 44

قاعدة النسر 44 الجوية التابعة للجيش قادرة على استقبال وتشغيل جميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات ، بالإضافة إلى المركبات الجوية غير المأهولة التابعة للقوات الجوية للجيش.

وتشتمل هذه القاعدة على مع مرافق مثل التنبيه ، ومركز القيادة ، وحظائر صيانة المقاتلات ، ومراكز صيانة الطائرات ، ومعدات الملاحة والمطارات ، وخزانات الوقود ، ولديها القدرة على استقبال جميع أنواع مقاتلات القوات الجوية لتنفيذ المهام المحددة.

ستتمتع هذه القاعدة الكبيرة تحت الأرض أيضًا بالقدرة على استقبال المقاتلات الجديدة في سلاح الجو واستخدامها عمليًا.

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة النسر 44 هي إحدى القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض للقوات الجوية ، والتي تم بناؤها في مناطق مختلفة من البلاد خلال السنوات الماضية وفقًا للاحتياجات التشغيلية لهذه القوة ومع مراعاة المبادئ للدفاع المدني .

إن بناء هذه القواعد في أماكن مختلفة حسب الاحتياجات ومع عامل أمان عالٍ بسبب التصميم والانتشار تحت الجبال يوفر القدرة على تنفيذ عمليات جوية مفاجئة من مكان وزمان بعيدا عن توقعات الأعداء.

ومن خلال الاحتفاظ بالمقاتلات في أماكن آمنة وتجهيزها بأنظمة الحرب الإلكترونية والقنابل والصواريخ ، بما في ذلك ياسين وقائم وآصف ، وفرت هذه القواعد إمكانية عمليات بعيدة المدى واستراتيجية للأهداف البعيدة.

على الصعيد نفسه اعلن العميد حميد واحدي قائد القوة الجوية للجيش الايراني ان القوة الجوية للجيش دخلت في إنتاج طائرات بدون طيار مضادة للرادار ومحركات جوية جديدة .

وقال انه سيتم الكشف ايضا عن طائرات بدون طيار هجومية واستطلاعية للقوات الجوية للجيش في المستقبل القريب واضاف : القوة الجوية للجيش على صعيد جهاد الاكتفاء الذاتي في مجال الطائرات بدون طيار، وخاصة الطائرات بدون طيار التي لا تكتشفها الرادارات ، العملانية والتكتيكية قامت بنشاطات قيمة ، كما أن بناء محاكيات إليوشن وكوثر وبناء جهاز محاكاة طائرة ياسين ستكون من بين إنجازات القوات الجوية قريبا.

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