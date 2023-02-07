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الفتح يكشف ملفات ابتزاز أمريكا للعراق.. ما علاقة الأردن؟

الفتح يكشف ملفات ابتزاز أمريكا للعراق.. ما علاقة الأردن؟
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

اتهم تحالف الفتح العراقي، اليوم الثلاثاء، أمريكا باستخدام العديد من الملفات في ابتزاز حكومة محمد شياع السوداني منها ازمة الدولار، فيما اكد ان أمريكا اتخذت من اتفاقية تصدير النفط الى الأردن عبر أنبوب بصرة ـ عقبة احد شروط حل ازمة الدولار.

العالم - العراق

وقال عضو التحالف محمد الحياني إن "أمريكا استخدمت إجراءات البنك الفدرالي في فرض مصالحها الخاصة على العراق"، مشيرا الى ان "واشنطن اتخذت من اتفاقية تصدير النفط الى الأردن عبر أنبوب بصرة ـ عقبة احد شروط حل ازمة الدولار" بحسب "المعلومة".

وتابع، ان "إجراءات البنك المركزي العراقي كانت ضعيفة جدا وهذا ما ساعد أمريكا بان تستمر في هيمنتها على العراق في الفترة السابقة"، لافتا الى ان "العراق ليس ضد مد انابيبه لكن القرار يجب ان يكون مركزيا ولمصلحة البلد بالدرجة الأولى".

واستطرد: ان "واشنطن استخدمت ملف الدولار كورقة ضغط بعد فشل العديد من الأوراق التي دفعت بها في الفترة السابقة"، مؤكدا ان "أمريكا كانت وما زالت تحارب العراق في العديد من الأوراق الاقتصادية و الأمنية والسياسية في تمرير مصالحها".

وكانت هنالك العديد من الجهات قد اتهمت أمريكا بالضغط على العراق من اجل ضمان مصالح الكيان الإسرائيلي عبر إتمام اتفاقية النفط المخفضة اسعاره مع الأردن عبر أنبوب بصرة ـ عقبة، باعتبار ان الأردن تحد كيان الاحتلال الإسرائيلي من مناطق كبيرة.

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