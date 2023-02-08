الزالزال المدمر في تركيا وسوريا والتداعيات

العالم - مع الحدث

هل تبدو سوريا وحيدة في مواجهة نتائج الكارثة وسط كيل العالم بمكيالين؟ كيف تم التعاون مع قانون قيصر الامريكي بعدما تجاوزه حلفاء سوريا واصدقاؤها؟ ماذا عن وحدة الزلزال الذي ضرب البلدين المتجاورين ما يفرض تعاوناً مشتركاً بينهما؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وتعامل العالم مع منكوبي الدولتين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – أكاديمي وباحث سياسي

خالد العبود – عضو في البرلمان السوري