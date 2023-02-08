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وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار حلب الدولي

وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار حلب الدولي
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

وصلت مساء الثلاثاء طائرة مساعدات إغاثية إيرانية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

العالم - ايران

وبين القنصل الإيراني بحلب نواف نوري في تصريح لمراسل "سانا" أن الطائرة تحمل 31 طناً من المساعدات الإغاثية، وتشمل مواد غذائية وتجهيزات طبية وأدوية وحرامات وأغطية، مؤكداً وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في أزمته الإنسانية.

ووصلت مساء الثلاثاء إلى مطار حلب الدولي طائرات تحمل مساعدات إنسانية من الجزائر وليبيا وإيران.

يذكر ان سوريا تعرضت فجر الاثنين لزلزال مدمر أدى إلى مئات الضحايا وأضرار بالغة، إذ يوجد عشرات الأبنية المتهدمة والكثير من الأبنية المتصدعة وما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض.

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وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار حلب الدولي

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