حقوق الإنسان السعودي وسياسات الغرب

العالم – انقلاب الصورة

فالنظام السعودي مستمر في الفضائح والاجرام التي تشكل سلسلة من الروايات التي لا تنتهي وسلسلة من الحكايات التي تشبه حكايات ألف ليلى وليلى.

العالم الذي يدعي الحرص على حقوق الانسان والديمقراطية والتعبير يبدو أن المملكة العربية السعودية خارج اهتماماته أو انه لا يسمع ما يفعله محمد بن سلمان ونظامه في السعودية من اعتقالات تعسفية وسجن واعدامات.

برنامج "انقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى حقوق الانسان في السعودية وسياسات الغرب تجاه الرياض.

التفاصيل في الفيديو المرفق..