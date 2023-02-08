فرق الإنقاذ تواصل عملها في حلب واللاذقية السوريتين

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في سوريا، إن جهود فرق الانقاذ تتركز اليوم على محافظتي حلب واللاذقية من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث الضحايا المفقودة تحت الانقاض.

وأضاف، أنه تم انتشال عدد من الناجين ولكن مازال هناك عالقين تحت الانقاض وتُسمع اصواتهم.

وأشار مراسلنا الى أن فرق الانقاذ تستعمل معدات بسيطة من اجل ازاحة الركام والوصول الى المنكوبين تحت انقاض المباني التي هدمت جراء الزلزال المدمر.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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