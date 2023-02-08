المرجع الديني نوري همداني: واجب الجميع اليوم شرح إنجازات الثورة الإسلامية

العالم - ايران

جاء ذلك في البيان الذي اصدره لدى اشارته الى حلول الذكرى السنوية الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية، مؤكدا أن هذه الثورة المباركة انتصرت بقيادة الامام الخميني وجهاد علماء كبار ومشاركة عظيمة لكل شرائح الشعب الايراني، واستطاعت القضاء على تغلغل نظام الهيمنة في ايران وتعمل على اقامة النظام الاسلامي من خلال تقديم عدد كثير للغاية من الشهداء.

وشدد سماحته في هذا البيان على أن المشاركة المليونية لأبناء الشعب الايراني في مسيرات يوم 11 شباط هذا العام ستزرع دون شك اليأس في نفوس اعداء الاسلام وايران، وتعرض وحدة وتضامن الشعب الايراني .