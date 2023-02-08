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إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى 7108 قتلى حتى الان

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

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