شاهد.. السعودية تتذيل مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2022

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. أعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، حسب ما كشف إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية يشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.

كما كشف تقرير حقوقي جديد بحسب بي بي سي، أن معدل الإعدام في بلاد الحرمين تضاعف تقريبا منذ عام 2015، وهو العام الذي تولى فيه الملك سلمان وابنه "حمد بن سلمان" مقاليد الحكم.

ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في167دولة على أساس خمسة معايير، ويعطي لكل دولة تقييما بحد أقصى عشر درجات. وهذه المعايير هي: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، والحريات المدنية.

ووجد الإصدار الأخير أن ما يقرب من نصف (45.3 في المئة) سكان العالم يعيشون في ديمقراطية من نوع ما، بينما يعيش أكثر من ثلثهم (36.9 في المئة) تحت حكم استبدادي.

كما وجد التقرير أن ثمانية في المئة فقط من الدول في حالة “ديمقراطية كاملة”، تراجعا من ثمانية فاصل تسعة في المئة في عام 2015، لكن ارتفع عدد ما اسماه ب“الديمقراطيات الكاملة” من 21 دولة في عام 2021 إلى 24 في 2022، بينما انخفض عدد ما وصفه ب“الديمقراطيات المعيبة” من ثلاث و50 إلى 48، وارتفع عدد “الأنظمة الهجينة” من 34 إلى 36، وبقي عدد “الأنظمة الاستبدادية” كما هو عند 59 بحسب مصطلحات التقرير.

ويتم تصنيف الدول، حسب المؤشر، إلى ديمقراطيات كاملة، وديمقراطيات معيبة، وأنظمة هجينة وأنظمة سلطوية.