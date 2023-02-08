الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفیديو.. نجاة طفل سوري في هاتاي بعد مرور 45 ساعة من الزلزال

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

نجي طفل سوري في مدينة هاتاي التركية بعد مرور 45 ساعة من الزلزال المدمر

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

سوريا.. المستجد في عملية إنقاذ حلب +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إسلامي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تتصرف بمهنية

شاهد بالفيديو... قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

بالفیديو.. نجاة طفل سوري في هاتاي بعد مرور 45 ساعة من الزلزال

ما التداعيات المترتبة على زلزال تركيا وسوريا؟

ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1262 قتيلا و2285 جريحا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-02-2023