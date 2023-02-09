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استشعار الحيوانات المبكر للزلزال

استشعار الحيوانات المبكر للزلزال
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

تلاحظ على الحيوانات سوكيات غريبة قبل وقوع الزلزال و البراكين.

العالم_منوعات

بشكل مفاجئ تضظرب و تتحرك بلا وجهة إيذانا بوقوع الكارثة.إلى اليوم لم يتمكن العلماء من كشف سر استشعار الحيوانات المبكر للزلازل الذي يسبقها احيانا بساعات.

لكن هناك بعض الفرضيات التي تفسر تلك الظاهرة.

ربما يتسبب ضغط الصخور قبل الزلزال في تايين الهواء بشكل تستشعره جلود و فراء الحيوانات.

و ربما تشم الحيوانات رائحة الغازات المنبعثة من ضغط بلورات الكوارتز قبل وقوع الزلزال.

و هناك تفسير بانها تستشعر نوعا من الموجات لا يشعر بها البشر.

العلماء يعملون جاهدين على كشف سر تلك المقدرة العجيبة، لان ذلك قد يساعد يوما ما في تطويرادوات للكشف المبكر عن الزلزال.

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