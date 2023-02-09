ايران في مقدمة ارسال الامدادات الانسانية والغذائية والطبية لسوريا

العالم - خاص بالعالم

كما وصلت مجموعة من فرق الاغاثة التابعة للهلال الأحمر الايراني الى الى مطار حلب الدولي.

وأكد قائد الثورة الاسلامية ومسؤولين آخرين، أن ايران ستواصل ارسال المساعدات الانسانية الى سوريا.



مصر والجزائر والامارت العربية المتحدة وقطر وتونس والسعودية قدمت مساعدات لاغاثة المتضررين من الزلزال في تركية وسورية.

أعلنت الصين عن تقديم مساعدات إنسانية طارئة ، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستسرع وتيرة مشروعات المساعدة الغذائية القائمة.

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتقديم مساعدة فورية لتركيا وسوريا، وقال إن كندا ستواصل تقديم الدعم مع تطور الوضع.

وقالت أستراليا إنها ستقدم سبعة ملايين دولار كمساعدات وتنشر فريق بحث وإنقاذ بالمناطق الحضرية من 72 فردا إلى تركيا.

أنشأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، صندوق إغاثة لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا وناشد رجال الأعمال ورجال الخير التبرع للصندوق بسخاء.

اما الولايات المتحدة، اكتفت بارسال فريق مساعدة إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ، وقال وزير الخارجية الأميركي بأن بلاده نشرت أكثر من 150 من أفراد البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال بتركيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن فريقا بريطانيا للبحث والإنقاذ مكونا من 77 شخصا قد وصل إلى منطقة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

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