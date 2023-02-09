الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ايران في مقدمة ارسال الامدادات الانسانية والغذائية والطبية لسوريا

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

ايران كانت في مقدمة المسارعين بتقديم المساعدات الى سوريا، حيث أرسلت أول طائرة مساعدات الى سوريا منذ الساعات الاولى بعد وقوع الزلزال، وهبطت حتى الاربعاء الطائرة الرابعة في مطار حلب الدولي التي تنقل المواد الغذائية والطبية ووسائل التدفئة.

العالم - خاص بالعالم

كما وصلت مجموعة من فرق الاغاثة التابعة للهلال الأحمر الايراني الى الى مطار حلب الدولي.

وأكد قائد الثورة الاسلامية ومسؤولين آخرين، أن ايران ستواصل ارسال المساعدات الانسانية الى سوريا.

مصر والجزائر والامارت العربية المتحدة وقطر وتونس والسعودية قدمت مساعدات لاغاثة المتضررين من الزلزال في تركية وسورية.

أعلنت الصين عن تقديم مساعدات إنسانية طارئة ، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستسرع وتيرة مشروعات المساعدة الغذائية القائمة.

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتقديم مساعدة فورية لتركيا وسوريا، وقال إن كندا ستواصل تقديم الدعم مع تطور الوضع.

وقالت أستراليا إنها ستقدم سبعة ملايين دولار كمساعدات وتنشر فريق بحث وإنقاذ بالمناطق الحضرية من 72 فردا إلى تركيا.

أنشأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، صندوق إغاثة لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا وناشد رجال الأعمال ورجال الخير التبرع للصندوق بسخاء.

اما الولايات المتحدة، اكتفت بارسال فريق مساعدة إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ، وقال وزير الخارجية الأميركي بأن بلاده نشرت أكثر من 150 من أفراد البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال بتركيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن فريقا بريطانيا للبحث والإنقاذ مكونا من 77 شخصا قد وصل إلى منطقة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 14 ألفا

الأمم المتحدة تطالب بوضع السياسة جانبا وتقديم المساعدة للمنكوبين + فيديو

زلزال سوريا وتركيا يفضح ازدواجية المعايير اللانسانية عند المجتمع الدولي

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن: حياة مرضى الفشل الكلوي في خطر بسبب الحصار

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنكيل بحقّ الأسرى في سجن "النقب"

بالفيديو.. ايران في مقدمة ارسال الامدادات الانسانية والغذائية والطبية لسوريا

رئيسي: السياسات الخاطئة لبعض الدول زادت من التوترات في العالم

بالفيديو.. عمليات إغاثة ايرانية مفتوحة لمنكوبي الزلزال في سوريا

وصول خامس طائرة إيرانية محملة بالمساعدات إلى الشعب السوري