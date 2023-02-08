الجمهورية الاسلامية الايرانية سبّاقة في تقديم العون لمنكوبي الزلازل

العالم - خاص بالعالم

منذ الساعات الاولى لوقوع الكارثة الانسانية جراء الزلزال المدمر في حلب كانت الجمهورية الاسلامية الايرانية السباقة لمدّ يد العون للشعب السوري ودعمه بكافة الاشكال و التخفيف من معاناته.

استنفار تام للكادر الطبي العامل في سورية من خلال تقديم كل انواع الرعاية الطبية للناجين من تحت الانقاض واصطحابهم للمشافي لمتابعة علاجهم وتقديم الادوية لهم.

اسطول جوي من الطائرات الايرانية تصل تباعا حاملة معها المساعدات الانسانية من موادا طبية و اغاثية اضافة لمركز ايواء في جامع النقطة لاستقبال العائلات المتضررة مجهز بكافة المستلزمات الاساسية.

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