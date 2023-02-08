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الجمهورية الاسلامية الايرانية سبّاقة في تقديم العون لمنكوبي الزلازل

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

تتواصل المساعدات الانسانية من الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم المتضررين من الزلزال في حلب وسط استنفار الكوادر الطبية العاملة في سوريا لتقديم العلاج والدواء للمصابين اضافة لافتتاح مركز ايواء للعائلات

العالم - خاص بالعالم

منذ الساعات الاولى لوقوع الكارثة الانسانية جراء الزلزال المدمر في حلب كانت الجمهورية الاسلامية الايرانية السباقة لمدّ يد العون للشعب السوري ودعمه بكافة الاشكال و التخفيف من معاناته.

استنفار تام للكادر الطبي العامل في سورية من خلال تقديم كل انواع الرعاية الطبية للناجين من تحت الانقاض واصطحابهم للمشافي لمتابعة علاجهم وتقديم الادوية لهم.

اسطول جوي من الطائرات الايرانية تصل تباعا حاملة معها المساعدات الانسانية من موادا طبية و اغاثية اضافة لمركز ايواء في جامع النقطة لاستقبال العائلات المتضررة مجهز بكافة المستلزمات الاساسية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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