رسالة آية الله قاسم الى الشعب البحريني، ماذا تحتوي؟

ويبدأ البرنامج بتغريدة آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم الذي قال: كلما طال الوقت عظُم ايمان الشعب بضرورة التغيير. واردك واجبه العظيم في مواصلة السعي للهدف، وان على مسيرته ان تتقدم بلا توقف.. واذا كان للحكومة نفس في عنادها فنفس الشعب في مقاومته أطول وأطول.

وقبل ختام الحلقة، يناقش البرنامج قضية الاسبوع وهو بيان الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع الذي ندد بنائب مجلس النواب البحريني بشطبه مصطلح الكيان الصهيوني من محضر جلسة المجلس.

هذه الموضوعات يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة، القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الدكتور حسن الحداد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..