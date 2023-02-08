الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شمخاني يلتقي نظيره الروسي

شمخاني يلتقي نظيره الروسي
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي "نيكلاي باتروشيف".

العالم-ايران

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، قد قال في الاجتماع الخامس للحوار الأمني ​​الإقليمي في موسكو إن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتقدم في أفغانستان هو أولويتنا الأساسية.

وشرح شمخاني، الظروف الراهنة في أفغانستان وضرورة ضمان الامن والاستقرار فيها.

وأضاف، خلال العقود الأربعة الماضية وفي أسوأ ظروف أفغانستان، كانت الجمهورية الإسلامية الايرانية دائمًا واقفة إلى جانب الشعب الافغاني وتتواصل حاليا إيران حكومةً وشعباً تقديم المساعدة للشعب الافغاني وتستضيف عددا كبيرا من اللاجئين الافغان وذلك بناءً على توجيهات قائد الثورة الاسلامية و رغم المشاكل الناجمة عن العقوبات القاسية واحادية الجانب وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب الإيراني.

واشار إلى التأثير المباشر للأوضاع الأمنية في أفغانستان على جيرانها و قال: إن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتقدم في أفغانستان يأتي ضمن أولويتنا الأساسية.

واكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن الجهود الجماعية للجيران وحدها لا يمكن أن تضمن إحلال سلام واستقرار دائمين في أفغانستان بل ان الخروج من الحلقة المفرغة لانعدام الأمن وعدم الاستقرار فيها يتطلب الإرادة والإجراءات الملموسة للهيئة الحاكمة في أفغانستان والجهات الفاعلة المحلية الأخرى.

واعتبر شمخاني تعزيز الوحدة الوطنية لأفغانستان من خلال توفير ارضية لمشاركة جميع أبناء هذا البلد في السياسة والحكومة، دون تحيز طائفي وعرقي ، الى جانب الالتزام الكامل بتعهدات أفغانستان في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالجيران وبذل جهود جادة لكبح جماح الجماعات الإرهابية من الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

روابط ذات صلة

شمخاني: خط سكك الحديد "رشت-آستارا" تحول استراتيجي في ترانزيت السلع بالمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الحكومة السوري يتفقد أعمال الإنقاذ في اللاذقية

شمخاني يلتقي نظيره الروسي

شيخ الأزهر يدعو لـ'انتفاضة عالمية' لإغاثة منكوبي الزلزال

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. كارثة الزلزال والموقف الرسمي العربي من محاصرة سوريا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا

شاهد صرخات طفلة نجت من تحت الأنقاض شمال سوريا