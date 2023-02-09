زلزال سوريا وتركيا، كارثة طبيعية غير مسبوقة منذ عقود

سوريا التي تعاني من ويلات الحرب الدولية عليها، ومن الوضع الإقتصادي الصعب، كانت ساحة رئيسية للزلزال والمشاهد لا تحتاج إلى تعليق.

من تحت الأنقاض قصص وروايات تعكس حجم الكارثة التي خلفها الزلزال. وللأطفال دائما التأثير الأكبر. نظرات وكلمات تحمل الكثير من المعاني من تحت أنقاض الزلزال.

هاشتاغات كثيرة كانت الأكثر تداولا حول الزلزال المدمر في كل من سوريا وتركيا. لدينا تعليق من "شذا" وفيه: اللهم ألطف بإخواننا في مصابهم في الزلزال، وارحم ضعفهم ، وتقبل موتاهم في الشهداء.

"سهيلة" بدورها غردت: أنا من كثر ما شفت أحداث الزلازل بالأمس خفت وما نمت الليل فكيف يلي عاشوها ويلي كانو أحياء تحت الأنقاض ويلي ماتوا عائلاتهم قدام عيونهم ماقدروا يعملو شي الله يكون بعونكم سامحونا فنحن لا نملك إلا الدعاء.

"علي حيدر" ايضا كان له تعليق وفيه: 500 مليون يورو ثمن انتقال لاعب عجوز الى نادي مغمور عالمياً ما عدا المكافآت والهدايا والمخصّصات! يا عرب سوريا بخير.. أنتم لستم بخير.

وفي موضوع آخر، يقول بول فارمر أحد مؤسسي منظمة الصحة العالمية والناشط البارز في مجال تقديم الرعاية الصحية للدول النامية، يقول.. فكرة أن بعض الأرواح أقل أهمية، هي أصل كل ما هو خطأ في هذا العالم. هذا الخطأ هو ما عاشته سوريا في اليومين الأخيرين.

غرب يعتبر أن الأرواح في أوروبا أهم من الأرواح في سوريا، وبالتالي لا داعي لوقف العمل بقانون قيصر الأميركي الذي يتسبب يإزهاق أرواح الآلاف. في المقابل، دول أثبتت أنها على قدر المسؤولية فتحدت الغرب وقوانينه الجائرة وأرسلت ما يجب إرساله لمساعدة المتضررين في سوريا. من إيران كانت المساعدات تصل على وجه السرعة إلى الأراضي السورية.

الجزائر والعراق كانا من أول المستجيبين لإغاثة المتضررين في سوريا. فيما أرسلت مصر وروسيا وتونس والصين ودول أخرى مساعدات وفرق إنقاذ إلى سوريا أيضا. في المقابل غضب واسع في لبنان بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إرسال فرق إنقاذ إلى تركيا بينما سوريا على حدود لبنان.

تعليقات كثيرة بعد تسييس الغرب ودول عربية لقضية المساعدات لسوريا، السياسي الكويتي "عبد الحميد دشتي" غرد: وصول معدات واليات ايرانية الى سوريا. في زمن يغدر الاخ بأخيه والصديق بصديقة والجار بجاره، تبقى ايران وفية لاصدقائها؟

الصحافية الإستقصائية "فانيسا بيلي" علقت في حسابها: شكرا روسيا إيران الجزائر تونس الصين مصر العراق لإرسالكم المساعدة إلى سورية؟ أما بقية مجرمي الحرب الوحيدين في الولايات المتحدة وبريطانيا والغتحاد الأوروبي الذين سيساعدون الخوذ البيضاء والقاعدة فأنت وصمة عار على الإنسانية.

الإعلامي الجزائري "حفيظ دراجي" نشر هذه الصور علق عليها. بلا فخر ولا منة، أول فريق انقاذ وصل الى سورية بعد الزلزال ومحملا بالمساعدات للشعب السوري المتضرر كان جزائريا.

في المقابل غضب من الناشطين اللبنانيين بعد موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال من المساعدات لسوريا. "حسن عليّان" علق: نجيب ميقاتي صاحب عبارة النأي بالنفس. ولكنه يفعل عكسها تماشيا مع رغبات اسياده الامريكان وعملائهم. سوريا الباب الوحيد والرئة التي يتنفس منها لبنان. سوريا تستحق ان نكون الى جانبها ومعها دائما.

"جورج"" بدوره علق متوجها الى ميقاتي: يا ميقاتي، سوريا منكوبة اكثر من تركيا، وبسوريا الشعب طالع من حرب انهكته ودمرت بنيته التحتية وافقرته اكثر واكثر. تتبجح بإرسال مساعدات لتركيا واكيد نحن ندعم بس وينك من الشعب السوري؟ بس الله كبير.

أما "عواطف" فغردت: لن يستطيع محو هذا العار كل من تقاعس عن تقديم العون للشعب السوري وفضل مصالحه على ارواح الابرياء. سيلحق العار باسمه.

والى بعد كريستيانو رونالدو، عادت قضية دوري الغولف السعودي الى الواجهة مع الكشف عن خلافات واتهامات باستخدام الرياضة للترويج لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان، والتغطية على سجل حقوق الانسان في المملكة.

جدل واسع بين الناشطين حول جدوى صرف المليارات على الغسيل الرياضي للتغطية على واقع حقوق الانسان في السعودية. "منظمة سند الحقوقية" غردت على حسابها: يجدر بالحكومة السعودية إصلاح سجلها الحقوقي والالتفات بجدية لقضايا حقوق الإنسان والتوقف فوراً عن الانتهاكات ضد المطالبين بالإصلاح، عوضاً عن محاولة تبيض صورتها من خلال الغسيل الرياضي ومزاعم الانفتاح.

"فهد الغفيلي" علق ايض: ملايين الدولارات التي أُنفقت في الغسيل الرياضي لتلميع صورة ابن سلمان، لو تم إنفاق جزء منها على الخدمات الحقيقية التي تلامس هموم المواطن لانحلت كثير من مشاكله الاجتماعية والمعيشية.

حساب "فيديو الإصلاح" علق بدوره. هل ارتفاع نسبة السرقة وبقية الجرائم بسبب البطالة والدخل المنخفض وارتفاع الأسعار أو السبب أشمل؟ ما رأيك باستضافة كأس أسيا وبصرف المليارات لما يسمى الغسيل الرياضي والبلد بطالة وفقر.