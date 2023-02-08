السوداني يتصل بالأسد ويقدم التعازي والمواساة

العالم ـ سوريا

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، قدّم فيه التعازي والمواساة بضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين، و أعلن تضامن العراق شعباً وحكومةً ورئاساتٍ مع الشعب السوري وقيادته في هذا المصاب الأليم، داعياً الباري القدير بأن يتغمد الضحايا بوافر رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.