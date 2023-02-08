رابع طائرة مساعدات إيرانية تهبط في مطار حلب

العالم - سوريا

وقال "سلمان نواب نوري" ، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في افادة صحفية في سوريا مساء اليوم الأربعاء ، بخصوص شحنة هذه الطائرة: ان شحنة الطائرة الرابعة التي حطت في حلب هي مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب السوري وتضم خيام ومواد غذائية من التمور والأرز ، والتونة ، والمعكرونة ومعجون الطماطم.

وفي وقت سابق ، وصلت إلى سوريا ثلاث طائرات تحمل مساعدات من جمهورية إيران الإسلامية للمتضررين من الزلزال القوي الأخير في هذا البلد.

الطائرة الأولى أفرغت حمولتها في مطار دمشق ، والطائرة الثانية هبطت في مطار حلب ، والطائرة الثالثة حطت في اللاذقية وأفرغت حمولتها هناك.

وكانت أول طائرة تحمل مساعدات الشعب الإيراني للشعب السوري المتضرر من الزلزال تحمل مواد غذائية ومساعدات وأدوية ، وهبطت في مطار دمشق الدولي صباح الثلاثاء.