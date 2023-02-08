الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رابع طائرة مساعدات إيرانية تهبط في مطار حلب

رابع طائرة مساعدات إيرانية تهبط في مطار حلب
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

هبطت الطائرة الرابعة التي تحمل مساعدات إنسانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنكوبي الزلزال في سوريا ، في مطار حلب الدولي (شمال غرب سوريا) مساء اليوم الأربعاء .

العالم - سوريا

وقال "سلمان نواب نوري" ، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في افادة صحفية في سوريا مساء اليوم الأربعاء ، بخصوص شحنة هذه الطائرة: ان شحنة الطائرة الرابعة التي حطت في حلب هي مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب السوري وتضم خيام ومواد غذائية من التمور والأرز ، والتونة ، والمعكرونة ومعجون الطماطم.

وفي وقت سابق ، وصلت إلى سوريا ثلاث طائرات تحمل مساعدات من جمهورية إيران الإسلامية للمتضررين من الزلزال القوي الأخير في هذا البلد.

الطائرة الأولى أفرغت حمولتها في مطار دمشق ، والطائرة الثانية هبطت في مطار حلب ، والطائرة الثالثة حطت في اللاذقية وأفرغت حمولتها هناك.

وكانت أول طائرة تحمل مساعدات الشعب الإيراني للشعب السوري المتضرر من الزلزال تحمل مواد غذائية ومساعدات وأدوية ، وهبطت في مطار دمشق الدولي صباح الثلاثاء.

روابط ذات صلة

فيديو جديد لإغاثة الهلال الأحمر الإيراني في تركيا

وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار حلب الدولي

وصول طائرة مساعدات ايرانية الى مطار اللاذقية + صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رابع طائرة مساعدات إيرانية تهبط في مطار حلب

بانوراما: القوات المسلحة الايرانية والأمن والقوة، ومجالات التعاون بين إيران وروسيا 

أردوغان: عدد قتلى الزلزال تجاوز 9750 شخصا إضافة إلى 53 ألف جريح

باقري كني: فلسطين قضية الامة الاسلامية الاولى

بالفيديو.. فرق الإغاثة بتركيا تواصل بحثها عن الناجين لليوم الـ3 على التوالي

بالفيديو.. البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضَين