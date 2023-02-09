شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز جميع السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة

العالم - الیمن

ونظمت شركة النفط ووزارتا الصحة العامة والسكان، والزراعة والري، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء تنديدا باستمرار تحالف العدوان في القرصنة واحتجاز سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة.

وخلال الوقفة أوضح بيان لشركة النفط، أنه لم تصل إلى ميناء الحديدة خلال فترتي الهدنة سوى 24 سفينة وقود من أصل 36 سفينة.

وأشارت الشركة إلى أنه لاتزال 3 سفن وقود رهن الاحتجاز لدى تحالف العدوان منها سفينتي بنزين وديزل وسفينة غاز.

ودعت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها الكاملة وإلزام تحالف العدوان بإطلاق السفن المحتجزة والكف عن ممارسات القرصنة والاحتجاز التعسفي.