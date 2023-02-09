الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز جميع السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة

شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز جميع السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكدت شركة النفط اليمنية، يوم الأربعاء، أن جميع السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة تتعرض للقرصنة والاحتجاز لفترات متفاوتة من قبل تحالف العدوان الأميركي السعودي، موضحة أن غرامات التأخير خلال فترتي الهدنة بلغت أكثر من 4.5 مليون دولار.

العالم - الیمن

ونظمت شركة النفط ووزارتا الصحة العامة والسكان، والزراعة والري، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء تنديدا باستمرار تحالف العدوان في القرصنة واحتجاز سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة.

وخلال الوقفة أوضح بيان لشركة النفط، أنه لم تصل إلى ميناء الحديدة خلال فترتي الهدنة سوى 24 سفينة وقود من أصل 36 سفينة.

وأشارت الشركة إلى أنه لاتزال 3 سفن وقود رهن الاحتجاز لدى تحالف العدوان منها سفينتي بنزين وديزل وسفينة غاز.

ودعت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها الكاملة وإلزام تحالف العدوان بإطلاق السفن المحتجزة والكف عن ممارسات القرصنة والاحتجاز التعسفي.

روابط ذات صلة

استشهاد يمني وإصابة 3 آخرين بقصف سعودي على صعدة

نائب وزير الخارجية اليمني: الأمم المتحدة غير حيادية بتبريرها عرقلة السفن اليمنية

اليمن..إصابة مدنيين بنيران القوات السعودية في منبه بصعدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موقف إيران من القرم والمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا لا يؤثر على العلاقات مع طهران

موسكو تضيف عشرات الأميركيين إلى لائحة المحظورين من دخول روسيا

شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز جميع السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة

ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 13 ألف قتيل

رابع طائرة مساعدات إيرانية تهبط في مطار حلب

بانوراما: القوات المسلحة الايرانية والأمن والقوة، ومجالات التعاون بين إيران وروسيا 