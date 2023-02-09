بنما تعلن السماح للسفن الحربية الإيرانية بعبور قناتها

العالم - ايران

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سلطات بنما قولها: إنها ستسمح لسفن إيرانية بعبور قناتها طالما أنها تلتزم بالمعايير الدولية، وذلك بعدما ذكرت تقارير أن طهران تعتزم إرسال سفن حربية إلى الممر المائي الإستراتيجي.

وقالت هيئة قناة بنما، في بيان لها: إن قرارها يستند إلى معاهدة عام 1977 الدولية التي تسلمت بموجبها بنما السيطرة رسمياً على القناة وأرست وضعها المحايد.

وأضاف البيان: إن الممر المائي يجب أن يبقى آمناً ومفتوحاً للعبور السلمي، مع الأخذ بالاعتبار التزام السفن بمعايير السلامة ودفع الرسوم وعدم ارتكاب أي أعمال عدائية .

وتابع البيان بالقول: بناء على ما سبق، فإن هيئة قناة بنما ملزمة بالسماح بمرور أي سفينة تفي بجميع هذه المتطلبات.