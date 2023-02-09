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وصول مساعدات انسانية اقليمية الى سوريا

وصول مساعدات انسانية اقليمية الى سوريا
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى مطار دمشق الدولي أربع طائرات إماراتية وأردنية وهندية وباكستانية، محملة بالمساعدات الإنسانية الإغاثية والغذائية والطبية لمتضرري الزلزال.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" أن مساعدات باكستانية تقدر بأكثر من 40 طناً ومعظمها من الخيم العائلية والحرامات وصلت الى مطار دمشق الدولي، ومن المقرر في الأيام القادمة وبالتنسيق بين الحكومة السورية والباكستانية سيأتي المزيد من المساعدات، حيث من المتوقع وصول مواد غذائية وطبية على متن طائرة يوم الجمعة القادم.

أما طائرة المساعدات الإغاثية الهندية التي وصلت مطار دمشق الدولي حملت 6 أطنان من المواد الطبية والأدوية، لافتاً إلى أنّ هناك طائرة إغاثة أخرى ستصل إلى سورية في غضون 24 ساعة.

كما وصلت طائرة مساعدات أردنية مقدمة من الشعب الأردني إلى الشعب السوري، تتضمن جميع أنواع المساعدات الإنسانية،وتحمل كمية 10 أطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية.

ووصلت مساء الاربعاء طائرة ليبية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل على متنها أكثر من 40 طناً من المواد الإغاثية والطبية والغذائية.

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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وصول مساعدات انسانية اقليمية الى سوريا