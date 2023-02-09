الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه ضد الشعب الفلسطيني

الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه ضد الشعب الفلسطيني
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب طفل وفتى برصاص الاحتلال في نابلس، واعتقل آخرون باقتحام عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، واحتجز مستوطنون رئيس بلدية الخضر ومدير الإغاثة الزراعية جنوب بيت لحم.

العالم - فلسطين المحتلة

أصيب طفل وفتى فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس ومخيم بلاطة، وكان عشرات المستوطنين اقتحموا "مقام يوسف" شرق نابلس، وسط حماية مشددة من جنود الاحتلال ، الذين اقتحموا شرق المدينة بعشرات الآليات العسكرية.

وقالت مصادر أمنية لـوكالة"وفا": إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة طفل (13 عاما) في الرأس، وفتى (16 عامًا) في اليد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني وادي الفارعة جنوبي طوباس على بعد 21 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وبلدة عناتا شمالي شرقي القدس المحتلة.

وخلال اقتحامهم جنوبي طوباس ، واجه قوات الاحتلال مقاومة من جانب مقاومين فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 7 فلسطينيين خلال اقتحامهم لمناطق مختلفة بالضفة الغربية.

من جانب آخر ، احتجز أمن مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي الفلسطينين جنوب بيت لحم، رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى، ومدير الإغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم زياد صلاح أثناء تفقدهما الأراضي الزراعية، المحاذية للمستوطنة.

واقتحم 74 مستوطنا صهيونيا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

روابط ذات صلة

الاحتلال يوقّع أوامر هدم منزلي شهيد وأسير فلسطيني بالضفة الغربية

صحيفة صهيونية: كيان الاحتلال دخل مرحلة الخراب والدمار

كتيبة نابلس تستهدف دورية مشاة للاحتلال في شارع عسكر وتحقق إصابات مباشرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل بامكان العرب اتخاذ موقف سيادة لاغاثة سوريا.. أم ينتظرون الضوء الاخضر الغربي؟

"السوداني" يوجه باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الى سوريا وتركيا

الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه ضد الشعب الفلسطيني

في زيارة رسمية.. "السوداني" يتجه إلى الإمارات

الاحتلال يوقّع أوامر هدم منزلي شهيد وأسير فلسطيني بالضفة الغربية

في حصيلة غير نهائية .. ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 15 ألف قتيل