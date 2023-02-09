الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه ضد الشعب الفلسطيني

العالم - فلسطين المحتلة

أصيب طفل وفتى فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس ومخيم بلاطة، وكان عشرات المستوطنين اقتحموا "مقام يوسف" شرق نابلس، وسط حماية مشددة من جنود الاحتلال ، الذين اقتحموا شرق المدينة بعشرات الآليات العسكرية.

وقالت مصادر أمنية لـوكالة"وفا": إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة طفل (13 عاما) في الرأس، وفتى (16 عامًا) في اليد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني وادي الفارعة جنوبي طوباس على بعد 21 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وبلدة عناتا شمالي شرقي القدس المحتلة.

وخلال اقتحامهم جنوبي طوباس ، واجه قوات الاحتلال مقاومة من جانب مقاومين فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 7 فلسطينيين خلال اقتحامهم لمناطق مختلفة بالضفة الغربية.

من جانب آخر ، احتجز أمن مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي الفلسطينين جنوب بيت لحم، رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى، ومدير الإغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم زياد صلاح أثناء تفقدهما الأراضي الزراعية، المحاذية للمستوطنة.

واقتحم 74 مستوطنا صهيونيا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.