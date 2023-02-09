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هزة ارتدادية تضرب الشمال السوري

هزة ارتدادية تضرب الشمال السوري
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في سوريا إن هزة ارتدادية متوسطة ضربت الشمال السوري بحيث شعر بها السكان.

العالم - سوريا

قالت سلطات محافظة حمص السورية، إن جميع السدود في المحافظة جيدة وآمنة ولم تظهر عليها أي تشققات أو تصدعات.

وفي سوريا تجاوز عدد القتلى الثلاثة الاف والمصابين الخمسة الاف وستمئة، وسط تدفق المياه الى منطقة المخيمات بعد تصدعات في سد التلول على نهر العاصي بريف ادلب بسبب الزلزال.

وتواصل فرق الانقاذ في سوريا وتركيا جهودها لرفع الركام من اجل الوصول الى ضحايا الزلزال تحت الانقاض.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

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