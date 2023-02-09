عبداللهیان: عفو القائد يأتي في سياق اهتمامه بالرأفة و الرحمة الاسلامية

العالم - ايران

و في مقابلة مع "الإذاعة الوطنية الأمريكية" (NPR) ، قال وزير الخارجية الإيراني ردًا على سؤال بخصوص بموافقة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ، على اقتراح من رئيس السلطة القضائية بالعفو وتخفيض العقوبة على عدد كبير من المتهمين والمحكوم عليهم في أحداث الشغب الأخيرة ، قال : إن قائد الثورة الإسلامية يولي اهتماماً خاصاً لمسألة "الرأفة والرحمة".

وفي سؤال مغرض حاول مراسل الإذاعة الأمريكية التلميح إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد اعتقلوا في الاضطرابات الأخيرة في إيران ، ومن ثم أراد التشكيك في قرار العفو عن القيادة الذي جاء بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، قال وزير الخارجية الإيراني: "بسم الله الرحمن الرحيم ، اسمحوا لي أن أشير في البداية إلى أنه عندما تقول إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد تم اعتقالهم ، فهو دقيقاً غير صحيح."

*تم القبض على المتورطين في أعمال شغب في الشوارع

وتابع في هذا الصدد: "وأنا أقول ذلك بحزم. اولا خلال اعمال الشغب لم يتم القبض على اي طالب في الجامعات او في محيط الحرم الجامعي بل في الحقيقة ان الذين تم القبض عليهم هم الذين تورطوا في اعمال الشغب في الشوارع وكما ذكرنا فان المئات من الاشخاص تحمسوا وفقدوا سيطرتهم وشاركوا في اعمال الشغب ".

* قائد الثورة يولي اهتماما خاصا لمسألة الرأفة و الرحمة

وبعد هذه الايضاحات أشار أمير عبداللهيان إلى عفو قائد الثورة وقال: "بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية ، تم العفو عن هؤلاء الأشخاص - مئات المعتقلين -. ويولي قائد الثورة الإسلامية اهتمامًا خاصًا لموضوع الرأفة و الرحمة ، وبالتالي ، فإن الأمر هو إطلاق سراح جميع هؤلاء المعتقلين باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل أو جرائم خطيرة أخرى.

وخلال المقابلة ادعى هذا الصحفي الأمريكي أنه تم اعتقال آلاف الأشخاص وقتل مئات آخرين في الاضطرابات الأخيرة في إيران ، مستشهدا بادعاءات منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال أمير عبد اللهيان ردا على مراسل NPR: "أعتقد أننا نشهد نوعًا من المبالغة في هذه الأرقام ، حتى لو قالتها جماعات حقوق الإنسان. كما أن عدد القتلى خلال أعمال الشغب لم يُذكر بشكل صحيح. يمكنكم رؤية ذلك. حدث شيء مهم خلال أعمال الشغب "." على الرغم من التوتر الشديد أثناء أعمال الشغب ، لم يُسمح للشرطة بحمل الأسلحة النارية ".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "لكن الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية تم استيرادها عبر بعض الدول المجاورة لنا . الآن ما فعلوه هو خلق الفوضى بين الغوغائيين والجماهير وفي الواقع لجأوا إلى الأسلحة المعنية.

يتبع ...