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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 14 ألفا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 14 ألفا
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 14 ألفا و14 قتيلا، و63 ألفًا و794 مصابا، حتى صباح الخميس.

العالم - أسيا والباسيفيك

وقالت آفاد في بيان إن المناطق المنكوبة شهدت 1117 هزة ارتدادية عقب الزلزالين اللذين ضربا قهرمان مرعش، بقوة 7.7 و7.6 درجات، الإثنين.

وأشارت إلى إجلاء 28 ألفا و44 شخصا من الولايات المتضررة جراء الزلازل.

ولفتت إلى استمرار جهود البحث والإنقاذ بمشاركة أكثر من 24 ألف شخص من فرق محلية ودولية، بينهم 5 آلاف و709 عناصر من البلدان الأخرى.

وأضافت أن إجمالي عدد المشاركين في أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة، من فرق طبية وإغاثية وأمنية ومتطوعين، بلغ 113 ألفا و201 شخصا.

وأرسلت "آفاد" ووزارة العائلة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر التركي 137 ألف و929 خيمة، ومليون و255 ألف بطانية إلى المناطق المنكوبة.

وتواصل الجهات الإغاثية تقديم الطعام للمتضررين من خلال أكثر من 160 مطبخا متنقلا وعربات توزيع طعام و39 مطبخا ميدانيا و4 أفران.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

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