رئيسي: السياسات الخاطئة لبعض الدول زادت من التوترات في العالم

العالم – إيران

وفي كلمة له في حفل بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بحضور السفراء الأجانب عد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مراعاة حقوق الإنسان بأنه أمر لا يتأتى من طرف واحد وإنما ينبغي أن تؤمن به كل الأطراف.

وأكد أن: "الجمهورية الاسلامية في ايران طالما تمنت وتتمنى الاستقرار للجميع في المنطقة."

وفيما شدد على أن إيران تدافع عن الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يتمتع بحقه في تقرير مصيره، قال: ندعم المقاومة الفلسطينية كما ندعم إجراء استفتاء في فلسطين.

وقال الرئيس رئيسي إن: مكافحة الإرهاب إحدى أولوياتنا وندعوا الجميع لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن: "مؤسسو الإرهاب اغتالوا بأيديهم الشهيد سليماني الذي كافح الإرهاب."

وحذر من أن السياسات الخاطئة من بعض الدول زادت من التوترات في العالم.

وخاطب الرئيس الإيراني السفراء المشاركين في الحفل قائلاً: أنتم سفراء الدول عليكم أن تبينوا حقيقة المجتمع الإيراني.

وخلص إلى القول: "نتمى السعادة والسلام للشعبين السوري والتركي مع خالص مواساتنا."

#فجر_الانتصارات