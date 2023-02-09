الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن: حياة مرضى الفشل الكلوي في خطر بسبب الحصار

اليمن: حياة مرضى الفشل الكلوي في خطر بسبب الحصار
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت مخاطبات بين وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية تنصل المنظمة الأممية عن مسئوليتها تجاه مرضى الفشل الكلوي بعد عام من المطالبات الرسمية لتوفير احتياجات المرضى الطبية.

العالم - اليمن

وحسب ما نقل موقع "السميرة" أن المخاطبات أظهرت طلب منظمة الصحة العالمية من وزارة الصحة بصنعاء، البحث عن تمويل محلي، بعد عام من الانتظار ونفاد مخزون مراكز الغسيل الكلوي.

وعبرت وزارة الصحة، في خطاب تعقيبي الى الصحة العالمية عن صدمتها وتصف توقيت ردها بالمتأخر والمتنصل عن المسئولية تجاه مرضى الفشل الكلوي.

وقالت الوزارة، المنظمة تعلم اننا بلد تحت الحصار ولا توجد لدينا موارد مالية لمواجهة كارثة نفاد مخزون ادوية ومحاليل الفشل الكلوي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الطب العلاجي "علي جحاف"، أن تواصل الوزارة مع المنظمة العالمية لم يقتصر على المخاطبات الرسمية وانما تم عقد اجتماعات في نوفمبر مع كل المنظمات في اليمن لتذكيرهم بأهمية توفير ادوية ومحاليل الغسيل الكلوي.

وذكر أنه لا يوجد لدى الوزارة من المخزون في مراكز الغسيل الكلوي الا القليل، وقد لا يمكن من الصمود الا الى شهر مارس القادم فقط.

وقال جحاف أنه إذا لم تتلقى الوزارة أي كمية إسعافيه خلال فبراير الحالي فنحن امام كارثة تهدد حياة مرضى الفشل الكلوي.

روابط ذات صلة

صنعاء : الأمين العام ومبعوثه الخاص متهمان رسمياً بحصار الشعب اليمني

منظمات.. الغرب شريك في ارتكاب الجرائم واستمرار الحصار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن: حياة مرضى الفشل الكلوي في خطر بسبب الحصار

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنكيل بحقّ الأسرى في سجن "النقب"

بالفيديو.. ايران في مقدمة ارسال الامدادات الانسانية والغذائية والطبية لسوريا

رئيسي: السياسات الخاطئة لبعض الدول زادت من التوترات في العالم

بالفيديو.. عمليات إغاثة ايرانية مفتوحة لمنكوبي الزلزال في سوريا

وصول خامس طائرة إيرانية محملة بالمساعدات إلى الشعب السوري