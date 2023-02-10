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شاهد.. الثورة الإسلامية في إيران الرقم الصعب في المعادلات الدولية

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

عام 1979 كان عاما مفصليا في حياة الامة الاسلامية، ففي هذه السنة انتصرت الثورة الاسلامية في ايران، فتغير وجه المنطقة الى الابد، حيث كانت عنصرا اساسيا في ايقاظ روح الثورة لدى الشعوب والصحوة الاسلامية. 

العالم - خاص بالعالم

فهذه الثورة التي نشأت في بيئة وظروف خاصة باتت الان رسالة عالمية وبوصلة اساسية لكل احرار العام وقوتهم واقتدارهم، وبعد مرور اربعة واربعون عاما من الانتصار باتت اكثر قوة وعزة وحيوة.

المقاومة الفلسطينية كانت على راس هرم اولويات الثورة الاسلامية في ايران، فكان اول ما قامت بها، اغلاق السفارة الاسرائيلية في طهران، واسقاط العلم الاسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني مكانه وتسليم السفارة للمقاومة الفلسطينية.

وتاليا فتحت مخازن الاسلحة لهذه المقاومة ولكل من يقف في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وتباعا، تحول سلاح المقاومة، من سكين وحجر الى صاروخ ومسيرات وحرب عقول،

وبعد اربعة واربعين عاما عالى انتصار الثورة، باتت قدرات المقاومة تفرض المعادلات المختلفة على حكومات الاحتلال، فتحررت غزة، وسبقها في ذلك تحرير لبنان على يد المقاومة المدعومة من الجمهورية الاسلامية.

مما حول اليأس والاحباط بالتحرير الى يقين، وبعد ان كان الشعار الاسرائيلي "ارض اسرائيل من الفرات الى النيل" وان جيشه لا يقهر بل يقهر، تقوقع الاحتلال خلف الجدرات التي بناها في الضفة وعلى حدود غزة ولبنان، خشية على نفسه، وتحول جيشه الى مهزوم.

كذلك حوّل مفجّر الثورة الاسلامية الامام الخميني قدس سره، القضية الفلسطينية من قضية عربية وحتى فلسطينية الى قضية عالمية من خلال النداء الذي ووجهه بجعل اخر الجمعة الاخيرة من رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس .

الشعوب العربية والاسلامية المهيمن على قرارها، والتيمرت باسوا النكبات والنكسات خلال سنوات ما قبل انتصار الثورة، وجدت في الثورة الاسلامية نموذجا حقيقيا وصحيا للتخلص من من اعباء المرحلةالسابقة، وصحت على حقائق لم تكن تدركها، خصوصا لجهة سيطرة الغرب على قرارها ومقدراتها.

فتحركت نحو الافض الارحب، ما احدث تحولا فكريا هاما وصحوت امتدت على جغرافيا ليس الامة العربية والاسلامية بل العالم.

حتى باتت الجمهورية الاسلامية اليوم، احدى الدول المحورية اقليميا ودوليا، ولاعبا اساسيا في مواجهة الاحادية القطبية الامريكية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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