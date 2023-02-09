رئيسي: ايران شريك موثوق لمن يتعامل معها على أساس المصالح المشتركة 

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وقال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"فيما يخص السياسة الخارجية أثبتت الجمهورية الإسلامية أنها شريك موثوق ومؤثر لكل من يعمل بناء على الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة، وأنها سد قوي أمام من يحاول الإضرار بمصالح الشعب الإيراني أو تنفيذ مخططات استعمارية في المنطقة والعالم".



وفيما يخص الملفات العالقة وخاصة محادثات إلغاء الحظر فقد جدد رئيسي استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق جيد ومنصف، وقال إن طهران أثبتت حسن نيتها رغم جميع نقض العهود من الجانب الغربي في العمل بالتزاماتهم. وأضاف أن بعض الدول الغربية قامت خلال الأشهر الماضية بالتدخل في شؤون إيران الداخلية بالاستناد لمعلومات خاطئة قدمها أعداء الشعب الإيراني



وقال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"للأسف الحكومة الأميركية إضافة لثلاث دول أوروبية واجهوا مؤخرا مشكلتين هما الوقوع في الأوهام والحسابات الخاطئة، فبدل اغتنام فرصة المحادثات والعودة إلى التزاماتهم فقد فضلوا التدخل في الشؤون الداخلية لإيران".



رئيسي أشار كذلك إلى أن الأنظمة السلطوية ومنذ انطلاقة النهضة الإسلامية للشعب الإيراني لم تتوان عن إبداء العداء بشتى السبل بدءا من دعم الحرب المفروضة عليه في ثمانينيات القرن الماضي مرورا بفرض أكبر منظومة حظر ظالم على أبناء الشعب ووصولا لشن أكبر حرب عالمية إعلامية ونفسية لحرف الرأي العام والتأثير عليه.

وشدد الرئيس الإيراني على أن جميع هذه الممارسات لم تنجح قط في وقف مسيرة الشعب الإيراني ولن تنجح أبدا.

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