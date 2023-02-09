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دخول امرأتين غیرمحجبتین للحرم النبوي يثير غضب مواقع التواصل +فيديو

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أثار دخول فتاتين غيرمحجبتین وبدون لباس شرعي إلى حرم المسجد النبوي بالمدينة المنورة غضب نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي.

العالم - السعودية

وتداول الناشطون مقاطع مصورة تظهر فتاتين غير محجبتين داخل الحرم النبوي، يتناقشان مع أحد حراس المسجد الذي طلب منهما المغادرة.

وانتقد مغردون تساهل السلطات السعودية في إباحة دخول غير المحجبات إلى الأماكن المقدسة، والتي من المفترض أن لا يتم لهم بالسماح بدخولها.

وغردت "نورة الحربي" عبر "تويتر" قائلة": "بنات بدون عباية وحجاب في المسجد النبوي !! كل شيء يهون عندما تسحق قدسية الحرمين فلو قام مبس يوما بهدم الكعبة لا تعجبوا..".

وقال "علي الحسني" عبر "تويتر: "لاحظوا أن الفتيات المتبرجات هنا، لبسن العباءات بعد أن أمرهم رجل الأمن، كنَّ يحملنها بالحقيبة، هذا يعني أنهن يعرفن القوانين جيدًا.. وهذا دليل على أن الأمر مقصود!".

ومنذ تولي محمد بن سلمان مقاليد الحكم في السعودية يعمل على بث الانحلاح الأخلاقي داخل المجتمع السعودي وبلاد الحرمين الشريفين من خلال السماح بالصهاينة الدخول إلى البلاد وكذلك إقامة الحفلات الغنائية الراقصة ما جعل النساء السافرات التطاول على الحرم النبوي الشريف من أجل الدخول، وهذا ما يرفضه المجتمع السعودي المسلم.

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