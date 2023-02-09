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خلال الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية..

تحذير يمني من الحرب الناعمة من دول الاستكبار التي تستهدف الشباب

الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

بحضور يمني أحيت البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمقر سفارتها بالعاصمة صنعاء، فعالية إحياء الذكرى 44 للثورة الإسلامية في إيران بعدد من الفقرات التي عبرت في مجملها على التمسك بأسس ومبادئ الثورة والسير على النهج في ظل أهدافها بمقاومة الظلم والطغيان ورفض الوصاية الخارجية.  

أبعاد ودلالات الثورة الإسلامية كانت ومازالت ضمن ابرز المؤثرات التي شملت المنطقة بالكامل، ولم تقتصر فقط على الجمهورية الإسلامية والتي عملت على تعزيز محور المقاومة وساهمت بدعم القضية الفلسطينية ومجابهة الكيان الصهيوني وساندت القضايا المركزية للأمة، حسب مراقبون.

اليمنيون هنا بعثوا التهاني مباركة للجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا بهذه المناسبة، مؤكدين ان الثورة كانت تحولا استراتيجيا كبيرا على مستوى العالم العربي والإسلامي حيث كان يرزح تحت وطأة التبعية والارتهان وانها قدمت التضحيات الكثيرة لتثبيت حرية واستقرار البلاد وانتزاع القرار السيادي.

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