الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بانفجار قنابل عنقودية وألغام في الحديدة ومأرب

إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بانفجار قنابل عنقودية وألغام في الحديدة ومأرب
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب أربعة مواطنين، يوم الخميس، إثر انفجار قنابل عنقودية وألغام من مخلفات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في محافظتي مأرب والحديدة.

العالم - اليمن

وحسب موقع أنصار الله أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد امرأة وإصابة مواطن آخر جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية الحالي بالحديدة.. كما أكد استشهاد مواطن بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة مأرب أكد المركز استشهد طفل " 11 عاما " جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أثناء رعيه للأغنام في مديرية رحبة .

وأوضح المركز أن أعداد الضحايا في تزايد مستمر جراء الانتشار الكثيف للألغام والقنابل العنقودية في المناطق الآهلة بالسكان، في ظل استمرار تحالف العدوان في منع ادخال أجهزة الكشف عن الألغام.

روابط ذات صلة

خروقات العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية..

اليمن..رصد 85 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

رصد 51 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

اليمن.. وقفات بالحديدة بعنوان 'هويتنا الإيمانية مصدر عزتنا وفلسطين قضيتنا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم ازمتها الانسانية بسبب الزلزال.. الصين: الاحتلال الأمريكي ينهب نحو 80% من إنتاج النفط السوري

الخارجية الإيرانية ترد على اجراءات الحظر الأمريكية الجديدة على بعض الشركات

وفد "حماس" برئاسة هنية يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بانفجار قنابل عنقودية وألغام في الحديدة ومأرب

علماء يكشفون النقاب عن شكل الأهرامات عند بنائها... صورة

هذا النشاط يجعل طفلك أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد!