العميد قريشي: الثورة الإسلامية خلقت التحدي امام طبيعة الاستكبار العالمي

العالم - ايران

وقال العميد قريشي مساء الخميس خلال مراسم احتفالية اقيمت في مدينة قم جنوب العاصمة طهران لمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران: في هذه السنوات الـ 44 التي مرت على انتصار الثورة، شهدنا عقبات ومشاق ومصاعب من جانب الأعداء ، وكذلك نجاحات وانجازات وانتصارات وانفراجات في مسار العزة والفخر.

وأضاف: لكن في النهاية ، ما عرضه شعبنا أمام انظار العالم ، والذي أثار دهشتهم ، كان انتصارات ونجاحات هائلة اعترف بها كثير من السياسيين والقادة والخبراء في العالم.

كما اعتبر العميد قريشي أن اميركا هي العقبة الرئيسية أمام تقدم ونجاح الشعب الإيراني ، على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية وقال: نعتقد أن عداء أميركا والاستكبار العالمي تجاه شعب إيران والبشرية جمعاء متجذر ومتأصل ، وأن طبيعة وهوية الغرب والاستكبار هي أحد الأسباب، وهذه ليست خطبًا وشعارات ، ولكنها حقيقة بالدليل التاريخي.

واضاف: في الواقع ان الاستكبار العالمي يساوي العدوان والنهب وامتصاص دماء الشعوب من أجل بقائه هو نفسه، منذ اليوم الأول لتكوينه وحتى اليوم عندما تحول إلى مصانع وكارتلات صناعية ورأسمالية عالمية.

وقال: من الخطأ أن نتصور أن الأمريكيين لا علاقة لهم بالآخرين غيرنا، فالحروب التي شنتها أمريكا ليست فقط في أفغانستان والعراق واليمن وسوريا ولكن أيضًا على مدى حياتها المخزية ، دليل على هذه الحقيقة.

كما أكد العميد قريشي: لكن فكرة أن أمريكا أكثر عداءً لنا صحيحة لأن الثورة الإسلامية بدأت حركة خلقت التحدي امام هوية وطبيعة وقدرة الاستكبار.