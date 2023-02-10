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طائرة مساعدات إيرانية سادسة تصل إلى مطار لاذقية الدولي

طائرة مساعدات إيرانية سادسة تصل إلى مطار لاذقية الدولي
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى مطار لاذقية الدولي صباح اليوم الجمعة طائرة إيرانية سادسة محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا.

العالم - ايران

وقال المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية "عليرضا فدوي": إن هذه الطائرة هي الثانية التي تصل إلى مطار اللاذقية خلال الأيام الأخيرة وتحمل 19 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية لمتضرري الزلزال في شمال غرب سوريا.

وأشار إلى أن هذه الطائرة التي تم تسليمها للسلطات السورية تحمل على متنها خمسة أطنان من التمور، و 269 كرتونة من الحليب المجفف، وخمسة أطنان من الأرز، و 500 مرتبة، و 90خيمة وعبوات غذائية.

وفي السابق، تم إرسال شحنتين من المساعدات الجوية من جمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دمشق ، كما تم إرسال شحنتين إلى حلب ، ومع إرسال الطائرة الثانية إلى اللاذقية، عدد الطائرات التي أرسلتها إيران إلى سوريا بلغت ستة خلال ثلاثة الأيام الأخيرة.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا وكان مركزه محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

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طائرة مساعدات إيرانية سادسة تصل إلى مطار لاذقية الدولي

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