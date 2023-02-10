خلفيات التهويل على حزب الله

العالم - استوديو بيروت

في ظل كل هذا العجز يرتفع منسوب الكلام عن فدراليات مزعزمة وتقسيم للبلاد، فيما تنشط الآلة الاعلامية لبعض القوى السياسية بتزخيم التهويل على فريق المقاومة، وكي الاتهامات وتحميله مسؤوليته التأزم الذي وصل اليه البلد.

فما خلفيات التهويل وتصعيد الخطاب الاعلامي في وقت يحتاج للبنان لوحدة الكلمة والصف للخروج الآمن من الأزمة؟

وما الأهداف التي ترمي اليها الدعوات الى فدرلة وتقسيم البلاد؟

وهل يستطيع لبنان ان يستوعب هذا السيناريو في ظل البنية الدستورية والتداخل الطائفي في الجغرافيا اللبنانية؟

ناقش برنامج "استديو بيروت" في أحدث حلقاته هذه الأسئلة مع الباحث السياسي روني ألفا.

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