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خطيب جمعة طهران:

الشعب الإيراني بتعاطفه أحبط مؤامرة الأعداء في الأحداث الأخيرة

الشعب الإيراني بتعاطفه أحبط مؤامرة الأعداء في الأحداث الأخيرة
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله "أحمد خاتمي": أعداء الثورة الإسلامیة فعلوا كل ماكان في وسعهم لإسقاط النظام الإسلامي في إيران ولكنه تم إحباط مؤامراتهم في الأحداث الأخيرة بتعاطف ووحدة الشعب.

العالم - ایران

وقال آية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة: لقد شهدنا تجليات قوة الله منذ بداية انتصار الثورة و لمدة 44 عاما.

وأضاف: لو ظن الأعداء أن الثورة ستصل إلى هنا لما ترددوا في هجوم عسكري.
وصرح: خلال العقود الخمسة الماضية، شن الأمریکیون بشكل مباشر وغير مباشر الحرب على 25 دولة في العالم ، الآن الثورة الإسلامية في إيران ليست شتلة، لكنها شجرة قوية ، لا يملك الأعداء حتى القوة لانتزاع ورقة واحدة منها.

وأشار إلى الحرب المفروضة (من قبل نظام صدام البائد (1980-1988 ) ، وقال: على مدى ثماني سنوات، حارب الاستکبار العالمي إيران عبر عبيد مثل صدام ، وقصف مدننا ، لكن قوة الله جعلت صدام يشنق ذليلًا.

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