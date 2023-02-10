الشعب الإيراني بتعاطفه أحبط مؤامرة الأعداء في الأحداث الأخيرة

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وقال آية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة: لقد شهدنا تجليات قوة الله منذ بداية انتصار الثورة و لمدة 44 عاما.

وأضاف: لو ظن الأعداء أن الثورة ستصل إلى هنا لما ترددوا في هجوم عسكري.

وصرح: خلال العقود الخمسة الماضية، شن الأمریکیون بشكل مباشر وغير مباشر الحرب على 25 دولة في العالم ، الآن الثورة الإسلامية في إيران ليست شتلة، لكنها شجرة قوية ، لا يملك الأعداء حتى القوة لانتزاع ورقة واحدة منها.

وأشار إلى الحرب المفروضة (من قبل نظام صدام البائد (1980-1988 ) ، وقال: على مدى ثماني سنوات، حارب الاستکبار العالمي إيران عبر عبيد مثل صدام ، وقصف مدننا ، لكن قوة الله جعلت صدام يشنق ذليلًا.