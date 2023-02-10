شاهد.. القاهرة تبحث مع المقاومة حماية الشعب الفلسطيني

العالم - خاص بالعالم

في محاولة لوقف العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة، ومنع انتشاره إلى قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك، كثفت مصر جهود الوساطة بين الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين.

حيث استضافت القاهرة قادة من حركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية، وبحثت معهم بشكل معمق تطورات القضية الفلسطينية والتحديات الجارية وحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

كما اجرت القاهرة محادثات مع ممثل الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق، وذلك حتى لا تخرج الامور عن نطاق السيطرة لا سيما مع القيود الاسرائيلية المتوقعة على الوصول الى القدس المحتلة خلال شهر رمضان.

وهو ما اكده مسؤول فلسطيني لرويترز، مشيرا الى ان المصريين قلقون اكثر من اي وقت مضى من احتمال حدوث مواجهة مسلحة خلال العام الجاري، خاصة مع صعوبة تقييد افعال بعض الوزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة، وتاكيد المتحدث باسم الجهاد الاسلامي "داوود شهاب" على انه لا احد يستطيع ان يضبط نفسه اذا ما استمرت الاستفزازات الاسرائيلية خلال شهر رمضان.

فمع تصاعد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ وصول حكومة "بنيامين نتنياهو" الجديدة الى السلطة، والتي اسفرت عن استشهاد العشرات، وما يقابلها من عمليات مقاومة ينفذها الفلسطينيون، قد تؤول الامور، بحسب مدير وكالة المخابرات الاميركية "وليان بيرنز" الى انتفاضة فلسطينية ثالثة.