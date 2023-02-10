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شاهد من هو منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة؟

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم الاخبارية من رام الله ان اسم الشهيد الذي قام بعملية دهس المستوطنين هو الشاب حسين قراقع من بلدة العيسوية الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن الشهيد منفذ العملية هو أب لأطفال، قد قام بتنفيذ العملية بالقرب من بلدة شعفاط والعيسوية في حي راموت الاستيطاني الذي تمت السيطرة عليه وبناء المستوطنات.

ولفت مراسلنا الى أن الشهيد منفذ العملية هو فلسطيني يحمل الهوية المقدسية.

وكانت قد اعلنت سلطات كيان الاحتلال ان منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة هو الشاب حسين قراقع من العيساوية ويبلغ من العمر 30 عاما.

وقالت مصادر عبرية ان قراقع هو من نفذ عملية الدهس في القدس المحتلة، ويبدو انه انتظر جيدا محطات الانتظار حتى امتلأت بالمستوطنين وهاجمهم بقوة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال بدأت حملة اعتقالات في صفوف عائلة منفذ قراقع وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أصدر قرارا بإغلاق منزل قراقع وهدمه مباشرة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن منفذ العملية هو فلسطيني من بلدة العيساوية بالقدس يبلغ من العمر 30 عامًا

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم تحييد أو قتل منفذ عملية الدهس، والبالغ من العمر 30 عاما، وهو من سكان بلدة العيسوية وأن مواطن فلسطيني قد اصطدم أو قام بعملية دهس بسيارته في محطة حافلات عند مفرق راموت في شارع غولدا مائير شمالي مدينة القدس، وأنه على الفور تم استدعاء مسعفين من نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث وقاموا بعلاج المصابين في مكان الحادث.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. شاهد من هو منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة؟

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