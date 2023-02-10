رشيد يعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع تركيا

العالم - العراق

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أجرى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".



‎وأعرب رئيس الجمهورية عن، "خالص تعازيه ومواساته للرئيس أردوغان وللشعب التركي ولذوي ضحايا الزلزال المدمر"، متمنيا لـ"الجرحى والمصابين الشفاء العاجل".

‎كما أعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن "تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركي في محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال".



‎بدوره، عبّر الرئيس التركي عن، "خالص شكره وامتنانه للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد وللشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا اثر كارثة".