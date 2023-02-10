سويسرا تنوي إرسال ضباط إلى هيكل قيادة الناتو

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وجاء ذلك في بيان نشره المجلس الاتحادي السوسري على موقعه الإلكتروني بمناسبة زيارة عمل قام بها الجنرال كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، إلى البلاد الخميس وبحث خلالها مع قائد القوات المسلحة السويسرية توماس سوسلي "تكثيف التعاون" بين الطرفين.

وقال البيان إن "الاحتمالات الملموسة قيد البحث حاليا تشمل إرسال ضباط ارتباط سويسريين إلى هيكل قيادة الناتو وتوسيع نطاق المشاركة في مراكز التميز التابعة لحلف الناتو"، مشيرا إلى أن سويسرا تشارك في عمل مركز التميز للدفاع الإلكتروني التعاوني في إستونيا منذ صيف 2021.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت أيضا إمكانية مشاركة القوات السويسرية في التدريبات متعددة الجنسيات.

وذكر تقرير السياسة الخارجية لوزارة الخارجية السويسرية العام الماضي أن البلاد تخطط لتعزيز التعاون مع الناتو في مجال السياسة الأمنية.

وسبق أن صرحت الخارجية الروسية بأن سويسرا فقدت في الواقع وضعها المحايد. وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إلى أن موقف سويسرا من أحداث أوكرانيا كان له تأثير سلبي على دور برن الدولي.

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الحكومة السويسرية على وشك التخلي عن حيادها، في مسألة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بسبب الضغوطات الغربية عليها.