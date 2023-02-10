الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: عملية الدهس في القدس رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال

حماس: عملية الدهس في القدس رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

العالم _ فلسطين

وقال قاسم في بيان: "إن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر".

وأضاف: "تؤكد عملية القدس اليوم من جديد بأن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال حتى كنسه عن أرضنا، وأنه لا مجال للالتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني".

وتابع حازم قاسم: الضربات المتتالية التي يتلقاها الاحتلال من قبل الشباب الثائر، هي دليل واضح بأن الشعب الفلسطيني لا يخشى كل القرارات الإسرائيلية ولا توقف ثورة الشعب، وهي أكبر بكثير من أن يلتف عليها أي أحد.

ودعا المتحدث باسم حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي إلى "أن يعرف بأن لكل فعل رد فعل، ولكل جريمة يرتكبها بحق شعبنا لها رد مناسب في الميدان".

وقُتل مستوطنان إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون في عملية دهس في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، أن إسرائيليين قُتل وأصيب 6 آخرون، حالة بعضهم خطيرة، في عملية دهس في مدينة القدس.

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامي: اعدام الاحتلال الشهيد "ابو علي"استجابة لقرارات الحكومة الفاشية

فريق فلسطيني للإنقاذ والإغاثة يصل إلى سورية

باقري كني: فلسطين قضية الامة الاسلامية الاولى

تسجيل هزة أرضية جديدة في فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. آخر مستجدات الأضرار والمتضررين جراء الزلزال في محافظة حماه

الأمم المتحدة تطلب تمويلا لمساعدة 874 ألفا من متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

وقفات بأمانة عاصمة اليمن بذكرى خروج 'المارينز الأمريكي'من صنعاء

واشنطن بوست: البنتاغون يحث الكونغرس على استئناف تمويل 'البرامج فائقة السرية' في أوكرانيا

سورية: قرار الإدارة الأمريكية تجميد بعض تدابيرها القسرية مؤقتاً مضلل ويهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب

القاء القبض على منفذي الهجوم بالاجسام الطائرة في اصفهان