حماس: عملية الدهس في القدس رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال

العالم _ فلسطين

وقال قاسم في بيان: "إن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر".

وأضاف: "تؤكد عملية القدس اليوم من جديد بأن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال حتى كنسه عن أرضنا، وأنه لا مجال للالتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني".

وتابع حازم قاسم: الضربات المتتالية التي يتلقاها الاحتلال من قبل الشباب الثائر، هي دليل واضح بأن الشعب الفلسطيني لا يخشى كل القرارات الإسرائيلية ولا توقف ثورة الشعب، وهي أكبر بكثير من أن يلتف عليها أي أحد.

ودعا المتحدث باسم حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي إلى "أن يعرف بأن لكل فعل رد فعل، ولكل جريمة يرتكبها بحق شعبنا لها رد مناسب في الميدان".

وقُتل مستوطنان إسرائيليان اثنان وأصيب 6 آخرون في عملية دهس في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، أن إسرائيليين قُتل وأصيب 6 آخرون، حالة بعضهم خطيرة، في عملية دهس في مدينة القدس.