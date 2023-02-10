اليمن.. وقفة في 'حجة' تنديدا بإحراق نسخ من المصحف الشريف

العالم-اليمن

واعتبر المشاركون، في الوقفة بحضور مدير مديرية مركز المحافظة، المهندس عصام الوزان، ما أقدم عليه أعداء الإسلام من إحراق لنسخ من القرآن الكريم في السويد وهولندا والدنمارك جريمة نكراء جسدت الحقد الذي يكنه الصهاينة ضد مقدسات الإسلام.

وجددوا التمسك بكتاب الله والمنهج الإسلامي القويم والمشروع القرآني للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، معتبرين ذلك الوسيلة المثلى لمواجهة العدو والتصدي لمخططاته ومؤامراته.

كما اقيمت أمسية بذات العزلة بالذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

وأكدت الكلمات أهمية التمسك بالقيم التي سار عليها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي والمبادئ التي ضحى من أجلها في سبيل إحياء الأمة.

كما أكدت أهمية استلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهيد القائد في مواجهة أعداء الإسلام، مستعرضة دور المشروع القرآني في تعزيز الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية.