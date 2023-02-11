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الجهاد الاسلامي تنعى شهيد المنفذ حسين خالد قراقع

الجهاد الاسلامي تنعى شهيد المنفذ حسين خالد قراقع
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني الشهيد البطل المقدسي حسين خالد قراقع (31 عاماً)، من بلدة العيساوية، منفذ عملية الدهس البطولية قرب مستوطنة "رامات" بالقدس المحتلة، والتي أدت لعديد القتلى والإصابات في صفوف الصهاينة.

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة في بيان أن هذه العملية المباركة التي شفت صدور شعبنا، جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها استشهاد الأسير أحمد أبو علي في سجن النقب، وترسل من غضب، أن رد شعبنا مستمر ومقاومته متواصلة رغم حجم التضحيات.

وقتل اسرائيليان وأصيب فلسطيني بجروح، يوم الجمعة، إثر تعرضه لإطلاق نار إسرائيلي استهدفه في شرق القدس بدعوى تنفيذه عملية دهس، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، فيما امر رئيس وزراء الإحتلال نتنياهو بتعزيز قوات الأمن في المنطقة وإلقاء القبض على أي أشخاص لهم صلة بالمهاجم وتطويق منزله.

وأمر نتنياهو بإغلاق منزل المهاجم على الفور ثم هدمه.

وجرى اعتقال ما لا يقل عن 10 أفراد من عائلة الشهيد قراقع.

وذكرت المصادر أن حادثة الدهس وقعت عند محطة لانتظار الحافلات، قرب شعفاط شمال غرب مدينة القدس.

وأظهرت صورة من موقع الحادث عدة أشخاص متناثرين على الأرض بعد اصطدام سيارة مازدا زرقاء بمحطة للحافلات بالقرب من موقع النبي صموئيل شمال القدس.

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