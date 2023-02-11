مسؤولون صهاينة: تصريحات بن غفير بشأن "السور الواقي 2" هراء

العالم - فلسطين

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد هاجم مسؤول صهيوني بن غفير وتصريحاته، قائلاً إنّ "القرارات بشأن إطلاق عملية السور الواقي لا تُتَّخَذ فوق رصيف في محطة للحافلات"، واصفاً هذه التصريحات بـأنّها "هراء".

وأكّد أنّ "بن غفير لم يُنسّق مع رئيس الحكومة أو وزير الأمن قبل أن يصرّح، ويطلق عملية السور الواقي 2. لذلك، ليس له أيّ صلاحية في إعلان ذلك".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنّ بن غفير أعطى تعليمات بشأن عملية "السور الواقي 2" من دون تقديرٍ للوضع، ومن دون تنسيق بين قوات الأمن، مضيفاً أنّه "إذا لم يُكن الأمر خَطِراً، فهو سخيفٌ بالفعل".

وامس الجمعة، أوعز بن غفير إلى شرطة الاحتلال من أجل الاستعداد لبدءِ عملية "السور الواقي 2" ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ إيعاز بن غفير "سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد ". وادّعت وزارة الأمن الداخلي لدى الاحتلال أنّ هدف العملية هو محاربة العمليات الفلسطينية قبل تنفيذها.