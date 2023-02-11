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مدير الدفاع المدني السوري: سابقنا الزمن لإخراج الأحياء من تحت أنقاض الزلزال

مدير الدفاع المدني السوري: سابقنا الزمن لإخراج الأحياء من تحت أنقاض الزلزال
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أشار مدير الدفاع المدني السوري اللواء صفوان بهلول، إلى أن عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال ما زالت مستمرة، ولفت لاحتمال ضعيف لوجود أحياء تحت الركام.

العالم - سوريا

وبحسب سانا فقد أضاف بهلول من أمام بناء الريحاوي المتهدم في مدينة جبلة: "إنه وعلى الرغم من ضيق المكان إلا أن عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين ومفقودين مستمرة، حيث تم انتشال من المبنى حتى الآن 34 جثماناً و11 أحياء ومازال هناك 9 عالقين تحت الأنقاض".

وأشار إلى أن "حجم الكارثة كبير جداً على مستوى سوريا وهناك الآلاف من المنازل الآيلة للسقوط وأخرى تحتاج إلى ترميم"، متمنياً من المجتمع "تقديم المساعدات الجدية لسوريا ورفع الحصار الجائر بشكل كامل كي تتمكن من إصلاح آلياتها وإدخال المساعدات واستقبال من لديهم الإمكانيات للمساعدة في عمليات الإنقاذ".

ووصف بهلول "الحصار الجائر بأنه عملية استنزاف على المدى الطويل ولا سيما بعد أكثر من 11 عاما من الحرب التي استنزفت إمكانيات سورية وعرقلت جهود الإنقاذ فيها لقلة الآليات وعدم القدرة على تدريب الكفاءات والخبرات أو إرسال المتدربين إلى الخارج لاكتساب المهارات، كما أصبحت صيانة المعدات والآليات وتأمين قطع الغيار لها صعبة،وكل هذا يؤدي إلى سباق مع الزمن لإخراج الأحياء من تحت الأنقاض".

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