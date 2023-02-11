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مخبر: الاحتفال بانتصار الثورة الإسلامية فرصة للتلاحم والوحدة

مخبر: الاحتفال بانتصار الثورة الإسلامية فرصة للتلاحم والوحدة
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

إعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، الاحتفال بالذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية فرصة جديدة للتلاحم والوحدة بين جميع الشرائح والفئات، داعيا جميع أبناء الشعب للمشاركة في هذا اليوم التاريخي، ليظهروا للعالم مرة أخرى وحدة وتضامن إيران الإسلامية.

العالم - إيران

وفي تصريح أدلى به يوم أمس على هامش صلاة الجمعة في طهران، اعتبر مخبر منعطفات تاريخ الثورة الإسلامية بأنها مرحلة مذهلة للمواكبة بين الشعب والحكم، إذ أنه ورغم كل المؤامرات الخطيرة للأعداء، لا تزال الجمهورية الإسلامية صامدة وراسخة وأن هذه الآصرة القوية أدت على الدوام إلى فشل عالم الهيمنة وترسيخ استقرار البلاد في هذه المنطقة المليئة بالفوضى.

وفي إشارة إلى تصريح قائد الثورة حول خطأ حسابات الأعداء تجاه حقائق إيران، أوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية: أن الشعب هو المصدر الرئيسي لاقتدار البلاد، واليوم رغم أننا نتعرض لهجمات إعلامية كثيفة وضغوط اقتصادية شاملة من قبل الاستكبار العالمي، إلا أن الأجيال الشابة ستطيح بآمال وأحلام الأعداء كما في الماضي.

ووصف الآفاق المستقبلية لإيران الإسلامية بأنها مشرقة جدا وأضاف: اليوم، نحن أكثر استعداداً من أي وقت مضى للوصول إلى إيران متقدمة ومستقلة، ومن خلال الاعتماد على القدرات العظيمة التي وهبها الله والموارد البشرية الواعية والكفوءة، يمكننا أن نصبح دولة رائدة.

واعتبر إنجازات الحكومة الثالثة عشرة الحالية خلال العام ونصف العام من بدء مهامها منصة للوصول إلى إيران قوية ومتقدمة، وأضاف: أن المشاريع الاقتصادية الجديدة تواجه أحياناً مشاكل تطيل الوقت للوصول إلى الوجهة، لكن ما تم تحقيقه خلال هذه الفترة القصيرة يمكنه أن يفتح طريقا جديدا لحل التحديات الاقتصادية بشكل داخلي ودون الاعتماد على عوامل خارجية، بحيث لا يمكن للضغوط الاقتصادية للأعداء أن تستهدف سبل عيش ورفاهية شعبنا.

واعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية إدارة البلاد على أساس الموارد العظيمة التي وهبها الله والموقع الجغرافي الاستراتيجي أحد المحاور الرئيسية للحكومة الثالثة عشرة لتغيير المسار الاقتصادي للبلاد، وقال: المشاكل اليومية لا تمنعنا من الخطط الأساسية لمستقبل البلاد، ونحن في الوقت الذي نبحث عن حلول للمشاكل الحالية، نخطط بجدية للارتقاء بمكانة إيران في جغرافيتها السياسية والاقتصادية.

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