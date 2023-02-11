الكشف عن زيارة سريّة لمسؤول عسكري صهيوني إلى البحرين

العالم-البحرين

وقال «موقع i24news» العبريّ، إنّ رئيس الأركان «هرتسي هاليفي» يزور البحرين في مؤتمرٍ عسكريّ دوليّ، بمشاركة كبار القادة العسكريين من الدّول العربيّة، وكانت زيارة رئيس الأركان سريّة، لكن ظهرت صورة له وهو جالس في لقاءٍ مع وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة» – حسب تعبيره.

وأضاف أنّ هذه الزّيارة تعدّ الزّيارة السريّة الأولى «لهليفي»، بصفته رئيس أركان جيش الاحتلال إلى إحدى الدّول المبرم معها اتفاقيّة «أبراهام» لتطبيع العلاقات، والمرّة الأولى التي يشارك فيها كرئيسٍ للأركان، في لقاءٍ مع القادة العسكريين لبعض الدّول العربيّة.

وتولّى «هرتسي هليفي» قبل ثلاثة أسابيع مهامه كرئيس أركان جيش الاحتلال، وتعهّد بتجهيز «الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة» بعد تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينيّة ضدّ عناصر الاحتلال الصهيونيّ – بحسب الموقع.

ونشر «موقع واللا» عن «صحيفة أخبار الخليج» البحرينيّة، صورةً للقائد العسكريّ الصهيونيّ «هرتسي هليفي» وهو جالس في لقاء مع وليّ عهد البحرين، رغم أنّها زيارة سريّة لم يُعلن عنها من قبل.

ويُعقد المؤتمر الأمنيّ في البحرين تحت رعاية القيادة المركزية للجيش الأمريكيّ، ويشارك فيه قائد القيادة المركزيّة للجيش الأمريكيّ «مايكل كوريلا».

ووقعت البحرين والامارات في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية مخزئة لتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانضم المغرب والسودان بعد ذلك إلىهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينظر لبعض الدول العربية كبقرة حلوب وأعلن ذلك بوضوح.

وجاء هذا التطبيع وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقى جاثمة على كرسي الحكم.